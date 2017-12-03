Родченков предложил россиянам участвовать в ОИ под нейтральным флагом

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, ставший информатором Московской антидопинговой лаборатории, высказал точку зрения, что чистые российские спортсмены должны выступать на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Его слова приводит New York Times.

«Невиновным спортсменам не должно быть запрещено участвовать в Играх», — сказал он и отметил, что допуск должен осуществляться под нейтральным флагом.

Функционер также рассказал об обсуждениях допинговой программы с директором Центра спортивной подготовки (ЦСП) Александром Кравцовым, который сейчас возглавляет Союз биатлонистов России (СБР). «В разное время я говорил с ним об использовании препаратов, повышающих эффективность. Это были разговоры как по плану Сочи-2014, так и в общем», — сказал Родченков.

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В субботу, 2 декабря, Родченков пообещал уничтожить весь олимпийский спорт в России за ближайшие пять лет. Он также признался, что ему не интересна борьба с допингом.

Родченков переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором WADA. Он обвинил победителей и призеров Игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов. В настоящий момент МОК проводит расследование, в результате которого российская сборная лишилась 10 медалей ОИ в Сочи и откатилась с первого на четвертое место в общем зачете.