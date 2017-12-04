Сбивший насмерть ребенка в Москве водитель был пьяным

Водитель, сбивший на иномарке семью из трёх человек на Алтуфьевском шоссе в Москве, был пьян, доля алкоголя в его крови составила 1 промилле. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в ГУ МВД по Москве.

ДТП произошло вечером в воскресенье на Алтуфьевском шоссе. Водитель иномарки проехал на перекрестке на красный свет и сбил на перекрестке семью из трех человек. По информации полиции, это были отец, мать и сын. Отец и трехлетний сын были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Позже ребенок скончался.

«Водитель — мужчина, неработающий, 1986 года рождения, проживает в Москве. В момент движения на автомобиле находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в полиции.