На севере Москвы водитель иномарки сбил четырех человек и скрылся

В результате ДТП на севере Москвы, где иномарка наехала на пешеходов, пострадали четыре человека. В тяжелом состоянии находятся мужчина и четырехлетний ребенок. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Происшествие случилось на Алтуфьевском шоссе. Как пояснили РИА Новости в ГУ МВД по Москве, иномарка наехала на пешеходов на перекрестке, проехав на «красный». После наезда водитель пытался скрыться. Его позже задержали сотрудники полиции.

«По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Skoda, проследовал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на переходящих проезжую часть по пешеходному переходу людей, после чего скрылся с места происшествия», — цитирует агентство свой источник.

3 ноября водитель иномарки сбил на нерегулируемом переходе на юге столицы женщину с двумя детьми.