Россиянин с пистолетом заставил голландца купить ему пиво и сигареты

Житель Санкт-Петербурга под дулом пистолета заставил повстречавшегося на улице иностранца купить ему пиво и сигареты. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел ранним утром 3 декабря на Заозерной улице в Московском районе города. К 18-летнему парню, приехавшему в Петербург из голландского Роттердама, подошел молодой человек. Направив на иностранца предмет, похожий на пистолет, он заставил его зайти в ближайший круглосуточный магазин и купить там банку пива и пачку сигарет.

После того, как голландец выполнил требование, петербуржец забрал у него товары и скрылся. У потерпевшего остался только чек на сумму 162 рубля, с которым он обратился в полицию и написал заявление. По факту случившегося начата проверка, проводятся оперативные мероприятия.

В июле петербуржец набросился с ножом на туриста из Испании и нанес ему шесть ударов по телу. Мужчина объяснил свое преступление тем, что «ненавидит иностранцев, потому что они живут намного лучше, чем он».