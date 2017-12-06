Британские спецслужбы предотвратили покушение на премьер-министра

Британская полиция арестовала двоих мужчин, которые планировали взорвать резиденцию премьер-министра Терезы Мэй и убить политика. Об этом пишет газета Independent.

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Издание выяснило, что, по версии государственного ведомства британской контрразведки Mi5, подозреваемые планировали пронести сумку с бомбой к воротам резиденции на Даунинг стрит, после чего напасть на политика с ножами. В результате полицейских рейдов в Лондоне и Бирмингеме были задержаны двое исламистов.

26 ноября «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России) начало распространять агитационные материалы, призывающие к атакам на рождественских ярмарках в Европе.

22 марта в Лондоне уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту и зарезал ножом полицейского. Погибли пять человек. 3 июня трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до рынка Боро и с ножами напали на прохожих. В результате атак погибли восемь человек, еще 48 пострадали.