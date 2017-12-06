Автор «Хардкора» снимет сериал про союз Николая II с вампирами

Режиссер Илья Найшуллер снимет фэнтезийный сериал «Карамора» с Данилой Козловским в главной роли. Об этом сообщает «Кинопоиск» в среду, 6 декабря.

История разворачивается в начале XX века. По сюжету императорская семья Романовых правит Россией благодаря поддержке клана вампиров. Возлюбленная главного героя гибнет из-за вурдалаков, и тот бросает вызов императору Николаю II и сверхъестественным существам. Своими действиями персонаж развязывает Первую мировую войну, а затем и Октябрьскую революцию.

Найшуллер будет работать над сериалом для ТВ-3. Продюсеры телеканала Валерий Федорович и Евгений Никишов поспешили заверить, что император в проекте не будет изображаться как вампир — Романовы лишь сотрудничают с чудовищами.

«Карамора» (другое название крупного комара-долгоножки) выйдет на экраны не ранее 2019 года.

Илья Найшуллер получил известность благодаря фильму «Хардкор», вышедшему в апреле 2016-го. По словам создателей, лента стала первым в истории кино полнометражным боевиком, полностью снятым от первого лица.