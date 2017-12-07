Блогер заставил голосовых помощников орать друг на друга

Блогер из Британии, известный в сети под ником jamielliottg, поссорил два голосовых помощника Amazon Echo. Ролик опубликован на его YouTube-канале.

На видео молодой человек интересуется у голосовых помощников, из чего сделана фольга. Первый «умный» динамик, разработанный для пользователей из США, отвечает, что фольга сделана из алюминия (aluminium). Второй, разработанный для британской аудитории, перебивает своего «американского коллегу»: «Ты, наверное, имел в виду алюминий (aluminum)».

Голосовые помощники начинают ссориться и пытаются перекричать друг друга. «Заткнись! Ты заткнись», — ругаются они.

Amazon Echo — «умный» динамик от Amazon, который управляется голосом и реагирует на имя Алекса (может быть изменено на «Эхо» или Amazon). Устройство может общаться с пользователем, воспроизводить музыку, составлять список задач, предоставлять данные о погоде и пробках.