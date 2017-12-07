Власти Подмосковья отчитались о работе по реконструкции энергообъектов

Более 1,8 тысячи километров линий электропередачи построили на территории Подмосковья с начала года, заявил министр энергетики региона Леонид Неганов. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 7 декабря.

«Огромная работа была проделана по переводу всех линий 6–10 киловатт на самонесущий изолированный провод, что существенно должно повлиять на надежность и качество электроснабжения потребителей», — сказал министр.

Неганов отметил, что строительство и реконструкция энергообъектов гарантируют надежное и качественное электроснабжение потребителей, что особенно актуально в пик осенне-зимних нагрузок. Кроме того, по его словам, это активизирует спрос на электроснабжение новых потребителей, что, в свою очередь, открывает возможности для развития инвестиционного климата региона.

Он также добавил, что в связи с аномальными погодными явлениями, обрушившимися на Подмосковье в прошлом году, были серьезно пересмотрены планы инвестиционных программ электросетевых компаний на этот год.

В середине ноября Леонид Неганов сообщил, что в ходе подготовки к зимнему сезону на территории региона отремонтировали более 5,8 тысячи километров линий электропередачи различного класса напряжения.

Ранее в том же месяце министр заявил, что Подмосковье заняло шестое место в рейтинге энергоэффективности субъектов России по итогам прошлого года, этот результат выше на один пункт по сравнению с рейтингом по итогам 2015-го.