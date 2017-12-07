Названы особенности танков будущего

В ближайшие десятилетия танки станут максимально роботизированными системами. Кроме того, их могут оснастить электротермохимическими орудиями. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.

«Человек по мере развития технологий постепенно будет уходить с поля боя, в том числе и члены экипажа танка... Интеграция всех элементов танка продолжится, будет создан единый комплекс на общей цифровой шине, а сами боевые машины объединятся в такую же систему на уровне подразделения», — заявил Мураховский.

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Он отметил, что уже сейчас роботизированные системы распознавания образов практически достигли уровня человека средней подготовленности. Ожидается, что в среднесрочной перспективе они научатся отличать один объект от другого, своих от чужих даже по косвенным признакам.

По словам эксперта, также в недалеком будущем пороховую пушку на танке может заменить электротермохимическое орудие. Кроме того, возможно, будет выбран электромагнитный способ метания.

При этом ожидать появления принципиально нового движителя для бронетанковой техники не стоит, отметил Мураховский. «Считаю, гусеницы — это навсегда. Может быть, в очень-очень отдаленном будущем их что-то и заменит, но пока никакой альтернативы даже не просматривается», — подчеркнул он. Развитие же в этом направлении, по словам специалиста, будет происходить за счет совершенствования подвески, в частности, путем применения интеллектуальных управляющих систем.

Ничего революционного Мураховский не ожидает и в области развития систем защиты бронетанковой техники. По его словам, в первую очередь будут продолжены существующие в настоящее время разработки, в частности, броневая многослойная защита. «Также продолжатся работы по улучшению характеристики динамической защиты. Активная защита, системы постановки завес, комплексы оптико-электронного подавления станут непременным атрибутом бронемашин нового поколения. В настоящее время над этим работают во всех передовых странах мира», — добавил эксперт.

Он также заверил, что речи о замене танков антропоморфными роботами не идет. «Кто бы чего не говорил о "смерти танков", никаких других машин, способных их заменить на поле боя, в природе не существует. Разговоры о том, что скоро воевать между собой будут легкие и быстрые антропоморфные роботы смеху подобны», — заключил Мураховский.