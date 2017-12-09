Боксер Чудинов снова стал чемпионом мира

Российский боксер Федор Чудинов победил канадца Райана Форда и завоевал титул интернационального чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой состоялся в субботу, 9 декабря, в Кемерово и завершился победой россиянина единогласным решением судей (116:112, 119:110, 117:111). С третьего раунда Чудинов боксировал с рассечением под глазом.

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30-летний уроженец Братска одержал 16-ю победу (11 нокаутом) при двух поражениях. Он стал обладателем титула во втором среднем весе (до 76,2 килограмма). 35-летний канадец потерпел первое поражение при 14 победах (9 нокаутом).

27 мая этого года Чудинов проиграл британцу Джорджу Гроувзу в бою за титул чемпиона мира по версии WBA техническим нокаутом в шестом раунде.