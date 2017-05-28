В ночь на 28 мая в бою за вакантный титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), состоявшемся в английском Шеффилде, россиянин Федор Чудинов проиграл британцу Джорджу Гроувзу и не сумел завоевать титул. «Лента.ру» — об итогах поединка и причинах второго кряду поражения российского боксера.

Гроувз — суперчемпион

С момента последнего боя Чудинова прошло более 15 месяцев — солидный срок для любого боксера. Тогда, в феврале 2016-го, россиянин проиграл немцу Феликсу Штурму и утратил титул чемпиона мира по версии WBA. Да, как оказалось, Штурм был под допингом, а судьи в тот вечер явно были не на стороне Чудинова — история помнит только результат. Все нужно было начинать сначала.

Материалы по теме На британский флаг Сможет ли Федор Чудинов увезти из Шеффилда титул чемпиона мира по боксу

На этот раз ему противостоял куда более опасный соперник — эксперты в один голос соглашались, что Гроувз находится в великолепной форме, да и боксировал он перед домашними трибунами, так что если бы дело дошло до судейского решения, о снисходительности судей можно было не мечтать.

Гроувз, считавшийся букмекерами явным фаворитом, с первых же секунд начал работать вторым номером, позволив Чудинову вести бой. Россиянин не стал форсировать события и предпочел провести разведку. Сразу бросилась в глаза скорость британца — она была не запредельной, но на фоне чуть медлительного Чудинова достаточной для контроля над ходом поединка.

Несмотря на разницу в скорости, россиянин взял первый раунд. Немного тревожил тот факт, что, по сути, цели достиг только единственный правый боковой Чудинова, да и тот не нанес Гроувзу видимого вреда. Помогло и то, что британец тоже осторожничал и присматривался к сопернику.

Во втором раунде Чудинов продолжал действовать несколько вяло. Создавалось впечатление, что именно он, а не Гроувз провел четыре боя за последний год. Тем не менее он заставлял британца отступать, а тот выполнил несколько неплохих контратак. Во время размена у канатов россиянин наверняка пожалел, что пошел вперед.

На первый взгляд, в третьем раунде картина боя не изменилась — Гроувз продолжал оставаться в тени, предпочитая включаться у канатов, а Чудинов прямолинейно наступал. Выглядело это довольно бесхитростно — британец без проблем уходил от ударов соперника, а сам несколько раз отлично попадал, пусть и не слишком сильно.

На старте четвертого раунда произошел неприятный инцидент: боксеры столкнулись головами, и над левым глазом Гроувза появилось рассечение. 28 тысяч болельщиков на трибунах «Брэмолл Лейн» в Шеффилде заволновались. Повреждение не было критическим, но британцу пришлось форсировать события — с рассечением лучше не шутить, а несколько плотных точных ударов Чудинова могли превратить небольшую проблему в настоящую катастрофу. Россиянин почувствовал, что нужно идти вперед, но вместо того чтобы проводить акцентированные атаки, раз за разом нарывался на тяжелую правую Гроувза.

Фото: Reuters

В пятом раунде британец взял небольшую паузу, но все равно было видно: Чудинов явно не успевал за оппонентом. Отрезок завершился зрелищным разменом у канатов. Оба получили несколько неприятных ударов, но, казалось, не получили значительного урона. Но это только казалось.

Гроувз обрушился на Чудинова в шестом раунде, и все стало окончательно ясно. По непонятным причинам россиянин и не думал об атаке, а просто пытался защититься от шквала ударов британца. Серия тяжелых ударов соперника достигла цели, уже в этот момент Чудинов находился в грогги. Рефери развел боксеров, но лишь затем, чтобы спустя пару мгновений, в которые уложилась еще пара мощнейших ударов Гроувза, остановить поединок. Технический нокаут и титул суперчемпиона мира по версии WBA достались достойнейшему.

Винить рефери в ранней остановке боя нет смысла. Преимущество Гроувза было слишком явным, Чудинов никак не отвечал на атаки соперника и непостижимым образом держался на ногах. К счастью, с Федором вроде бы все нормально, а вот предыдущий соперник Гроувза — немец Эдуард Гуткнехт — после поединка с ним впал в кому.

Что дальше

Британец, на которого после этого обрушилась тонна критики, посвятил победу над Чудиновым Гуткнехту. Гроувз с четвертой попытки стал чемпионом мира и теперь готов драться с любым представителем своего дивизиона (поединок, напомним, проходил во втором полусреднем весе).

Чудинов уступил совершенно по делу. Пассивность и медлительность Федора ничем, кроме длительного простоя оправдать нельзя. Подготовка к бою прошла по плану, россиянин набрал приличную форму. Не хочется думать, что он недооценил соперника, ведь еще до поединка было ясно — Гроувз очень опасен. Это, пожалуй, самый сильный оппонент в карьере Чудинова. И очень обидно, что в бою с ним Федор не показал и малой доли того, на что способен.

Будущее потерпевшего второе поражение подряд Чудинова туманно. Последние результаты сводят к нулю шансы россиянина получить титульный бой, да и сказать, что он стопроцентно готов к поединку с одним из чемпионов мира в своем весе нельзя. Впереди у Федора много тяжелой работы, и, вероятно, поединки с не самыми именитыми соперниками.

Возможно, это именно то, что ему нужно. Да, он уже не молод, но несколько втягивающих боев вернут 29-летнему Чудинову уверенность в собственных силах и планомерно подведут к следующей попытке взять чемпионский пояс. Это стало бы для него идеальным сценарием. Федору нужно как можно быстрее забыть о неприятном поражении и готовиться к следующему бою — длительный простой для боксера в самом расцвете сил может быть губительным. Один раз Чудинов в этом уже убедился.