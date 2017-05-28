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Как Федор Чудинов потерпел второе кряду поражение в профессиональной карьере

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Фото: Reuters

В ночь на 28 мая в бою за вакантный титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), состоявшемся в английском Шеффилде, россиянин Федор Чудинов проиграл британцу Джорджу Гроувзу и не сумел завоевать титул. «Лента.ру» — об итогах поединка и причинах второго кряду поражения российского боксера.

Гроувз — суперчемпион

С момента последнего боя Чудинова прошло более 15 месяцев — солидный срок для любого боксера. Тогда, в феврале 2016-го, россиянин проиграл немцу Феликсу Штурму и утратил титул чемпиона мира по версии WBA. Да, как оказалось, Штурм был под допингом, а судьи в тот вечер явно были не на стороне Чудинова — история помнит только результат. Все нужно было начинать сначала.

На этот раз ему противостоял куда более опасный соперник — эксперты в один голос соглашались, что Гроувз находится в великолепной форме, да и боксировал он перед домашними трибунами, так что если бы дело дошло до судейского решения, о снисходительности судей можно было не мечтать.

Гроувз, считавшийся букмекерами явным фаворитом, с первых же секунд начал работать вторым номером, позволив Чудинову вести бой. Россиянин не стал форсировать события и предпочел провести разведку. Сразу бросилась в глаза скорость британца — она была не запредельной, но на фоне чуть медлительного Чудинова достаточной для контроля над ходом поединка.

Несмотря на разницу в скорости, россиянин взял первый раунд. Немного тревожил тот факт, что, по сути, цели достиг только единственный правый боковой Чудинова, да и тот не нанес Гроувзу видимого вреда. Помогло и то, что британец тоже осторожничал и присматривался к сопернику.

Во втором раунде Чудинов продолжал действовать несколько вяло. Создавалось впечатление, что именно он, а не Гроувз провел четыре боя за последний год. Тем не менее он заставлял британца отступать, а тот выполнил несколько неплохих контратак. Во время размена у канатов россиянин наверняка пожалел, что пошел вперед.

На первый взгляд, в третьем раунде картина боя не изменилась — Гроувз продолжал оставаться в тени, предпочитая включаться у канатов, а Чудинов прямолинейно наступал. Выглядело это довольно бесхитростно — британец без проблем уходил от ударов соперника, а сам несколько раз отлично попадал, пусть и не слишком сильно.

На старте четвертого раунда произошел неприятный инцидент: боксеры столкнулись головами, и над левым глазом Гроувза появилось рассечение. 28 тысяч болельщиков на трибунах «Брэмолл Лейн» в Шеффилде заволновались. Повреждение не было критическим, но британцу пришлось форсировать события — с рассечением лучше не шутить, а несколько плотных точных ударов Чудинова могли превратить небольшую проблему в настоящую катастрофу. Россиянин почувствовал, что нужно идти вперед, но вместо того чтобы проводить акцентированные атаки, раз за разом нарывался на тяжелую правую Гроувза.

В пятом раунде британец взял небольшую паузу, но все равно было видно: Чудинов явно не успевал за оппонентом. Отрезок завершился зрелищным разменом у канатов. Оба получили несколько неприятных ударов, но, казалось, не получили значительного урона. Но это только казалось.

Гроувз обрушился на Чудинова в шестом раунде, и все стало окончательно ясно. По непонятным причинам россиянин и не думал об атаке, а просто пытался защититься от шквала ударов британца. Серия тяжелых ударов соперника достигла цели, уже в этот момент Чудинов находился в грогги. Рефери развел боксеров, но лишь затем, чтобы спустя пару мгновений, в которые уложилась еще пара мощнейших ударов Гроувза, остановить поединок. Технический нокаут и титул суперчемпиона мира по версии WBA достались достойнейшему.

Винить рефери в ранней остановке боя нет смысла. Преимущество Гроувза было слишком явным, Чудинов никак не отвечал на атаки соперника и непостижимым образом держался на ногах. К счастью, с Федором вроде бы все нормально, а вот предыдущий соперник Гроувза — немец Эдуард Гуткнехт — после поединка с ним впал в кому.

Что дальше

Британец, на которого после этого обрушилась тонна критики, посвятил победу над Чудиновым Гуткнехту. Гроувз с четвертой попытки стал чемпионом мира и теперь готов драться с любым представителем своего дивизиона (поединок, напомним, проходил во втором полусреднем весе).

Чудинов уступил совершенно по делу. Пассивность и медлительность Федора ничем, кроме длительного простоя оправдать нельзя. Подготовка к бою прошла по плану, россиянин набрал приличную форму. Не хочется думать, что он недооценил соперника, ведь еще до поединка было ясно — Гроувз очень опасен. Это, пожалуй, самый сильный оппонент в карьере Чудинова. И очень обидно, что в бою с ним Федор не показал и малой доли того, на что способен.

Будущее потерпевшего второе поражение подряд Чудинова туманно. Последние результаты сводят к нулю шансы россиянина получить титульный бой, да и сказать, что он стопроцентно готов к поединку с одним из чемпионов мира в своем весе нельзя. Впереди у Федора много тяжелой работы, и, вероятно, поединки с не самыми именитыми соперниками.

Возможно, это именно то, что ему нужно. Да, он уже не молод, но несколько втягивающих боев вернут 29-летнему Чудинову уверенность в собственных силах и планомерно подведут к следующей попытке взять чемпионский пояс. Это стало бы для него идеальным сценарием. Федору нужно как можно быстрее забыть о неприятном поражении и готовиться к следующему бою — длительный простой для боксера в самом расцвете сил может быть губительным. Один раз Чудинов в этом уже убедился.

Ринат Салахетдинов

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