Федор Чудинов проиграл британцу Джорджу Гроувзу техническим нокаутом

Российский боксер Федор Чудинов проиграл британцу Джорджу Гроувзу в бою за титул суперчемпиона по версии WBA во втором среднем весе. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщает Р-Спорт.
Бой был прекращен решением рефери после того, как россиянин пропустил серию ударов. Теперь в активе 29-летнего Чудинова 14 побед на профессиональном ринге при двух поражениях. У 29-летнего Гроувза 26 побед и три поражения. Для британца это была четвертая попытка завоевать титул чемпиона мира. Предыдущие три титульных боя он проиграл — дважды нокаутом соотечественнику Карлу Фрочу и однажды — близким решением судей шведу Баду Джеку.
Чудинов в мае 2015 года победил немца Феликса Штурма, завоевав вакантный титул чемпиона WBA, а в феврале 2016-го немец взял реванш. Позднее стало известно, что допинг-проба Штурма показала наличие запрещенного препарата станозолола. Согласно резолюции WBA, ассоциация приняла отказ Штурма от титула, а Чудинов стал претендентом на бой за вакантный пояс WBA Super.