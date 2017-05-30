Промоутер Чудинова анонсировал реванш с Гроувзом

Российский боксер Федор Чудинов проведет бой-реванш с британцем Джорджем Гроувзом. Об этом заявил промоутер россиянина Умар Кремлев. Его слова приводит Allboxing.ru.

«Мы два-три боя проведем, а потом реванш обязательно будет. Реванш указан в контракте. Либо в конце года, либо в начале следующего проведем матч-реванш. Подготовится по-другому, и Федя его пройдет. Плюс простой без боев сказался. Со здоровьем у Федора все хорошо, проблем нет», — сказал Кремлев.

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Промоутер также объяснил поражение Чудинова. «Не угадали с планом на бой, но по судейским запискам Федя выиграл три раунда, а шестой, конечно, проиграл. Это бокс», — добавил Кремлев.

Бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) между Чудиновым и Гроувзом прошел в субботу, 27 мая, и завершился победой британца техническим нокаутом в шестом раунде.