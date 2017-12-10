На борту рейса из Москвы устроили дебош из-за шампанского

Самолет швейцарской авиакомпании SWISS, совершавший рейс по маршруту Москва-Цюрих, совершил внеплановую посадку в Штутгарте из-за дебоша на борту. Об этом сообщает ТАСС.

Пассажирка, имя которой не разглашается, требовала налить ей шампанского. Когда в ее просьбе было отказано, 44-летняя гражданка Швейцарии начала ходить по салону и вести себя агрессивно по отношению к членам экипажа. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в Штутгарте, ФРГ, где авиадебоширку передали полиции. Пассажирка оплатила штраф в 5 тысяч евро. Придется ли ей нести расходы, связанные с внеплановой посадкой, не сообщается.

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В Штутгарте экипаж и 43 пассажира провели 45 минут, после чего борт проследовал в Цюрих.

Swiss International Air Lines, также известная, как SWISS — крупнейшая авиакомпания Швейцарии, выполняющая регулярные рейсы в европейские страны, Северную и Южную Америку, Африку и Азию. Член глобального авиационного альянса пассажирских перевозок Star Alliance.