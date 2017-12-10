«Челси» заинтересовался российским футболистом

Английский футбольный клуб «Челси» собирается приобрести полузащитника московского ЦСКА Александра Головина во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, московская команда может получить за футболиста 15 миллионов фунтов стерлингов (17 миллионов евро). «Челси» готов рассмотреть вариант договора, по которому полузащитник закончит нынешний сезон в ЦСКА на правах аренды, чтобы хавбек мог получать больше игрового времени перед домашним чемпионатом мира по футболу.

Игрок рассматривается в качестве подрастающей смены для Сеска Фабрегаса.

Головин перешел в ЦСКА в 2012 году, в 2015-м дебютировал в основном составе команды. За армейцев 21-летний полузащитник провел 71 матч и забил семь мячей. На его счету также 15 игр за сборную России, в которых он отметился двумя голами. В составе юниорской сборной спортсмен стал победителем чемпионата Европы среди юношей до 17 лет в 2013 году, с молодежной сборной футболист в 2015 году завоевал серебро на чемпионате Европы для юношей до 19 лет.