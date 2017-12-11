Американка поспорила о беконе в McDonald's и села в тюрьму

В американском штате Флорида арестовали 24-летнюю Уидну Сэинт Джин после инцидента в McDonald's. Об этом сообщает New York Post.

В ресторан быстрого питания зашла женщина, недовольная свежестью бекона в своем сэндвиче. Сотрудники начали объяснять ей, что продукты свежие. Однако она отказывалась в это верить, ссылаясь на то, что раньше работала в McDonald's.

Сэинт Джин заступилась за свою подругу — одну из сотрудниц ресторана. По словам американки, ей не понравилось то, каким тоном покупательница разговаривала с ее знакомой. После того как клиентке все же заменили бекон, она отправилась в свою машину, однако Уидна не успокоилась, пошла за ней и вновь вступила в перепалку.

Постепенно конфликт перерос в драку. Сэинт Джин ударила противницу по голове и сильно расцарапала предплечье. Ей уже предъявлено обвинение в неподобающем поведении. Какое грозит наказание, не уточняется.