Умер самый злобный дед интернета

Основатель и автор популярного YouTube-аккаунта TheAngryGrandpaShow Майкл Грин (Michael Green) рассказал о кончине своего отца, известного как «самый злобный дед интернета», 66-летнего Чарльза Грина-младшего (Charles Green Jr.). Ролик с сообщением о смерти был опубликован на его канале.

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На видео Грин сквозь слезы рассказывает о том, что его отец скончался после продолжительной борьбы с раком кожи. По его словам, заболевание было обнаружено в феврале, и борьба с ним с переменным успехом велась в течение всего года. В конце ролика Грин поблагодарил подписчиков за десять лет просмотров, лайков и репостов, за «машину мечты», которую он купил на деньги с YouTube и подарил отцу. «Я никогда не хотел записывать это видео», — отмечает он в ролике.

TheAngryGrandpaShow — один из самых старых YouTube-аккаунтов с аудиторией более 3,4 миллиона подписчиков. Славу каналу принес крайне раздражительный отец семейства, который неадекватно реагировал на шутки своего сына: находясь под прицелом видеокамеры, он постоянно крушил мебель и разбивал гаджеты своего сына. По слухам, виной всему было биполярное расстройство и метеоризм, которые не давали ему покоя.