Раскрыты подробности новой части Battlefield

Студия Dice выпустит шутер Battlefield: Bad Company 3 в 2018 году. Об этом заявил YouTube-блогер AlmightyDaq, который до этого публиковал информацию о Battlefield 1.

По словам блогера, новая часть Battlefield будет посвящена войне во Вьетнаме и периоду после нее. При этом сюжетная кампания не будет затрагивать холодную войну. Также он подчеркивает, что создатели не претендуют на историческую достоверность.

Карты станут более камерными и менее масштабными. В мультиплеере представят привычные режимы «Захват», «Штурм», «Операции» и «Командный бой». Разработчики планируют добавить новый режим с двумя командами пять на пять игроков, похожий на «Уничтожение отряда».

По словам AlmightyDaq, анонс игры состоится летом 2018 года на выставке Е3. Точные сроки выхода игры не называются.

Последняя часть серии Battlefield вышла в 2016 году и была посвящена Первой мировой войне. Для игры планируется четыре дополнения, два из которых уже вышли в марте и сентябре 2017 года. Оставшиеся два выйдут в конце 2017 и начале 2018 года.