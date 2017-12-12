В Киеве поймали оружейного барона

Житель Днепропетровского района Киева был задержан за хранение боеприпасов под балконом дома. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщается на сайте полиции Киева.

На хранилище оружия указали двое местных жителей, которых полиция остановила для проверки документов. Подозрение сотрудников правоохранительных органов вызвала их хозяйственная сумка, в которой оказались продукты питания. Во время досмотра мужчины сообщили полицейским, что под их балконом находится оружейный склад.

В указанном месте были обнаружены боеприпасы. Полиция установила, что владелец склада — 42-летний житель этого дома. После получения санкции оперативники провели обыск съемной квартиры подозреваемого.

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«Нам он объяснил, что оружие хранил для собственной безопасности, а боеприпасы нашел и хотел отнести в полицию, но не успел», — рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

Правоохранители изъяли у мужчины карабин с глушителем «МКМ-072СБ», пистолет «ПМ Вий», более двухсот патронов различного калибра, а также предметы, похожие на корпусы гранат «РГД-5» и «Ф-1» и три запала к ним. На карабин подозреваемый предоставил свидетельство, но его вместе с другим оружием отправили на экспертизу, чтобы выяснить его происхождение.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного обращения с оружием. Владельцу склада грозит до семи лет лишения свободы. Ранее мужчина закон не нарушал, поэтому его отпустили под личное обязательство.

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