Постер нового фильма Спилберга шокировал фанатов длинной ногой

Интернет-пользователей шокировал опубликованный в Twitter постер нового блокбастера Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». Поклонники творчества режиссера обнаружили, что у главного героя в исполнении Тая Шеридана, изображенного на картинке, фантасмагорично длинная правая нога.

— Ready Player One (@readyplayerone) 09 декабря 2017, 18:04

Многие фанаты возмутились в комментариях тем, как создатели высокобюджетного фильма могли допустить подобную нелепость. «Как они могли подумать, что это выглядит нормально?» — удивился @YesIAmJasper. «Как такие вещи вообще происходят? Хоть кто-то должен был заметить!» — поддержал @It_Must_Be_Alex.

Другие пользователи высмеяли постер при помощи фотошопа.

Картина «Первому игроку приготовиться» выйдет на экраны 28 марта 2018 года. Она основана на одноименном научно-фантастическом романе Эрнеста Клайна. По сюжету, в недалеком будущем мировая экономика оказалась в критическом положении из-за дефицита ресурсов, и люди находят спасение в иммерсивной онлайн-игре, в которую можно погружаться при помощи VR-шлема и костюма.

В сентябре поклонники Лары Крофт высмеяли создателей фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» за постер, на котором шея актрисы Алисии Викандер оказалась «вытянутой как у жирафа».