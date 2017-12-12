Культура
 
Секретный Telegram «Ленты.ру» — все круги новостного ада. Подпишись!→
Последние новости
Задержана банда разорявших банки топ-менеджеров
Недра Большого красного пятна Юпитера показали на видео
В черный список сценариев вошли ленты о нацистах, секс-роботах и русских хакерах
Африканские браконьеры доплыли до Сахалина и попали под пули
Москвичи стали чаще вспоминать о Wi-Fi в трамваях и автобусах  
ФСБ предотвратила новогодние теракты в Москве
В Петербурге раскрыли тайну гибели голой студентки из Китая с кляпом во рту

Постер нового фильма Спилберга шокировал фанатов длинной ногой

Перейти в «Мою Ленту»

Интернет-пользователей шокировал опубликованный в Twitter постер нового блокбастера Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». Поклонники творчества режиссера обнаружили, что у главного героя в исполнении Тая Шеридана, изображенного на картинке, фантасмагорично длинная правая нога.

Многие фанаты возмутились в комментариях тем, как создатели высокобюджетного фильма могли допустить подобную нелепость. «Как они могли подумать, что это выглядит нормально?» — удивился @YesIAmJasper. «Как такие вещи вообще происходят? Хоть кто-то должен был заметить!» — поддержал @It_Must_Be_Alex.

Другие пользователи высмеяли постер при помощи фотошопа.

Картина «Первому игроку приготовиться» выйдет на экраны 28 марта 2018 года. Она основана на одноименном научно-фантастическом романе Эрнеста Клайна. По сюжету, в недалеком будущем мировая экономика оказалась в критическом положении из-за дефицита ресурсов, и люди находят спасение в иммерсивной онлайн-игре, в которую можно погружаться при помощи VR-шлема и костюма.

В сентябре поклонники Лары Крофт высмеяли создателей фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» за постер, на котором шея актрисы Алисии Викандер оказалась «вытянутой как у жирафа».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сеть заполонили спойлеры к новым «Звездным войнам»
Герой мема из «Ходячих мертвецов» покинет сериал
Грудь Алисии Викандер разочаровала фанатов Лары Крофт
Другие материалы рубрики
Культура00:04Сегодня

Слишком много знали

Кто предсказал гибель «Титаника», теракт 11 сентября и тоталитаризм
11:46Сегодня

В черный список сценариев вошли ленты о нацистах, секс-роботах и русских хакерах

03:18Сегодня

Герой мема из «Ходячих мертвецов» покинет сериал

10:02Сегодня

Сеть заполонили спойлеры к новым «Звездным войнам»

Культура00:0110 декабря

«Вся рок-н-ролльная Москва плотно сидела на кислоте»

«Наутилус Помпилиус», золото тещи и расширение сознания Ильи Кормильцева
18:5411 декабря

Создатели «Симпсонов» разозлили сеть ответом про соску Мэгги

16:5111 декабря

«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Золотой глобус»

17:1011 декабря

Названо основное преимущество мужчин перед женщинами в искусстве

Культура00:02 7 декабря
TAY-K

«Я выстрелю, сучка, без разговоров»

17-летний рэпер сбежал от копов, записал главный хит года и ждет смертной казни
08:5011 декабря

В Москве расклеили оскорбляющие Солженицына стикеры

13:4911 декабря

Умер актер из «Фарго»

14:1511 декабря

Полиция удалила интервью «Ленты.ру» с Епифанцевым за пропаганду наркотиков

Россия
Борис Ельцин«Это было время, когда делились огромные богатства»
Чем запомнился россиянам первый президентский срок Бориса Ельцина
Таможенницы в Пулково незаконно перехватили партию импортных дамских сумок
Москвич хотел посмотреть на огонь и сжег бездомного
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Вета Усольцева «Это лекарство — ее единственный шанс»
Раньше Вета мечтала стать певицей, теперь — просто вернуться домой
За неподчинение народным дружинникам предложили наказывать
В Кемеровской области закрыли школу из-за радиации
Все материалы
Мир
Они ушли
Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
США смирились с президентством Асада
Новейший американский суперэсминец сломался во время испытаний
В Саудовской Аравии впервые за 35 лет откроются кинотеатры
Эрдоган обвинил США в кровопролитии на Ближнем Востоке
Кровавый конвейер
На Гаити круглый год режут и свежуют скот
Все материалы
Бывший СССР
Владимир ПлахотнюкУсатый против Дона
За что Россия открыла охоту на богатейшего политика Молдавии
Яценюк рассказал об устном приказе Турчинова применять оружие в Крыму
«С ядерной кнопкой все будет в порядке»
Кто поставил жирную точку в истории СССР
Киев ответил на запуск российских поездов в обход границы
Саакашвили освободили
Польша оценила подрыв на Украине автобуса с польскими туристами
На развалинах Чернобыльской АЭС нашли вертолет
Все материалы
Экономика
Дональд ТрампСвоих не бросаем
План Трампа: спасти богатых и сэкономить на бедных
Домашние заготовки
Почему российской строительной сфере не обойтись без отечественных алюминиевых панелей
Выплюнь бяку
Личинки, тараканы и ДНК человека — на что можно нарваться в батоне колбасы
Идеи депутатов взвинтят цены на пиво
Задержана банда разорявших банки топ-менеджеров
В крымском банке ВВБ ввели временную администрацию
Путин отложит повышение налогов до выборов
Все материалы
Силовые структуры
Судьба офицера
Полицейский убил коллегу, покончил с собой и оставил сиротами троих детей
«Закроют меня — другие продолжат»
Бывший полицейский разоблачал коллег и теперь рискует сесть
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
В Петербурге раскрыли тайну гибели голой студентки из Китая с кляпом во рту
ФСБ предотвратила новогодние теракты в Москве
Следователи разглядели в «ВИМ-Авиа» финансовую пирамиду
Жительница Забайкалья спрятала в курятнике отравленного алкогольной смесью сына
Все материалы
Наука и техника
Проект наземной мобильной версии электромагнитной пушкиИ так сойдет
Америка прекратила разработку сдерживающего Россию оружия
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Гены решают
Почему мужчины рождаются геями
Неудачный пуск с Восточного списали на нестыковку 20-летней давности
Недра Большого красного пятна Юпитера показали на видео
В рождении геев обвинили старших братьев
Ученые увидели связь между едой и настроением
Все материалы
Спорт
И так дома посидят
Российскую сборную пугают дисквалификацией. Но доказательств пока нет
«Не кони, а пони»
«Спартак» реабилитировался за 0:7 в Ливерпуле, разгромив ЦСКА
Клуб легенд
Звезды отечественного хоккея выяснили, кто спустя годы остается лучше всех
Россия ответила на наложенные Международным союзом биатлонистов санкции
В бывшей команде Квята объяснили его неудачи в «Формуле-1»
Шипулин прокомментировал возможность поездки на Олимпиаду под нейтральным флагом
Кокорин не забил с метра в пустые ворота
Все материалы
Культура
Слишком много знали
Кто предсказал гибель «Титаника», теракт 11 сентября и тоталитаризм
«Вся рок-н-ролльная Москва плотно сидела на кислоте»
«Наутилус Помпилиус», золото тещи и расширение сознания Ильи Кормильцева
«Некоторые из них педерасты»
Скандальный балет Серебренникова «Нуреев» собрал в Большом всю российскую элиту
В черный список сценариев вошли ленты о нацистах, секс-роботах и русских хакерах
Постер нового фильма Спилберга шокировал фанатов длинной ногой
Сеть заполонили спойлеры к новым «Звездным войнам»
«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Золотой глобус»
Все материалы
Интернет и СМИ
Не зашло: кавказцы заставили Comedy Woman извиниться
После шутки об ингушке-эскортнице они атаковали офис ТНТ
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Бузовой не снилось
Участники американского «Дома-2» заработали миллионы на сексе и чистке туалетов
В скандале с Comedy Woman увидели национальный конфликт
Девушка сделала десятки операций в попытке стать похожей на порноактрису
Роскомнадзор заблокировал «Открытую Россию»
Идею стилизовать рождественские пальмы под светящиеся пенисы признали неудачной
Все материалы
Ценности
С новым хайпом
Кроссовки-носки и кепки миллиардера: в 2017 году нам не запретили красиво жить
«Я послушная жена и нежная девочка»
Ксения Собчак боится мужа, Рамзана Кадырова и нитратов
Мужчинам предложат выбрать крокодила для собственной куртки
Создана косметика для трансгендеров
«Пакеты для бездомных» за тысячу долларов поступили в продажу
Носки Рианны взорвали интернет
Раритетные наручники Gucci выставлены на продажу
Все материалы
Путешествия
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Путь далек лежит
Как совершить путешествие без неприятных последствий
Американка покурила в самолете и захотела всех убить
Грузия подсадит туристов на марихуану
Путин заявил о готовности открыть авиасообщение с Египтом
Дикий слон атаковал туристический автобус
В Венесуэле появится семизвездочный отель
Все материалы
Из жизни
«Французские мужчины ужасно боятся русских женщин»
История москвички, переехавшей в Париж
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
В туалет или в морг?
Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
Смертельное падение руфера с высотки попало на видео
Встречу огромной акулы и рассеянного аквалангиста сняли на видео
Девушка обнаружила намек на будущего мужа в прошлом
Обнаженная модель-трансгендер появилась на обложке Elle
Все материалы
Тест-драйв лучшей BMW M5
Знакомимся с первой полноприводной «эмкой» на серпантинах Португалии
Самые редкие версии BMW M5
Эксклюзивные M5 для пуристов, арабских шейхов и просто прогулок с ветерком
Невероятные стартапы, которые изменят жизнь водителей
Автомат по продаже машин, встроенный алкотестер и так далее
Самые необычные фары в истории
Головная оптика, от которой можно офонареть
Австралийцы скрестили классические формульные болиды с квадрокоптерами
Лучшей машиной Японии впервые за три года стал «европеец»
В «Формуле-1» появится новый гонщик из России
Все материалы
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
СМИ сообщили о гибели известного руфера
Британец написал камасутру для архитекторов
Назван срок запуска метро до аэропорта Внуково
Все материалы