Российских футболистов на ЧМ-2018 ожидают допинговые провокации

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что против российских футболистов в ходе чемпионата мира 2018 года могут быть предприняты провокации, касающиеся темы употребления допинга. Об этом сообщает РИА Новости.

Колобков рассказал о продолжающейся подготовке к ЧМ. «Все наши спортсмены будут проходить антидопинговый контроль. И антидопинговые офицеры уже работают. Разумеется, провокации будут. Но реагировать на них надо спокойно — в юридической плоскости. Главное самим не давать для таких провокаций повода», — отметил министр.

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Колобков добавил, что отстранение Виталия Мутко Международным олимпийским комитетом (МОК) действует только на мероприятия, которые проходят под эгидой организации. «Дисквалификация Мутко не распространяется на другие соревнования. Президент ФИФА сразу же после соответствующего решения МОК заявил, что оно никак не скажется на проведении чемпионата мира по футболу в России», — сказал политик.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в ОИ-2018 за нарушения антидопинговых правил. Выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом смогут россияне, доказавшие свою «чистоту». Вице-премьер Виталий Мутко получил пожизненную дисквалификацию от Олимпиад.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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