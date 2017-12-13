Победитель «Тур де Франс» объяснил положительную допинг-пробу

Четырехкратный победитель велогонки «Тур де Франс», британец Крис Фрум объяснил положительную допинг-пробу, сданную во время супер-многодневки «Вуэльта» в сентябре 2017 года. Слова 33-летнего спортсмена приводит сайт команды Sky, за которую он выступает.
«Хорошо известно, что у меня астма, я знаю правила. Я использую сальбутамол в разрешенных количествах и готов к каждодневным проверкам. Моя астма обострилась во время "Вуэльты", и я последовал совету врача увеличить дозу. Как всегда, я делал все возможное, чтобы не превысить допустимую норму лекарства», — сказал Фрум.
В соответствии со статьей антидопинговых правил Международного союза велосипедистов (UCI), за превышение допустимой дозы сальбутамола не предусмотрено обязательного временного отстранения гонщика. Таким образом, Фрум может избежать наказания.
О положительной допинг-пробе спортсмена стало известно в среду, 13 декабря. Проба была взята 7 сентября 2017 года, тогда Фрум выиграл «Вуэльту»
32-летний британец является четырехкратным победителем «Тур де Франс» (2013, 2015, 2016, 2017 годы). Он также побеждал на «Вуэльте» (2017), завоевал бронзу Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016) и Лондоне (2012) в индивидуальной гонке.
В 2016 году Фрум попал в список 53 британцев, у которых было терапевтическое разрешение на прием запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препаратов. Эти данные публиковало Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD).
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