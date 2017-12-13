«Роскосмос» отправит туристов на орбиту

«Роскосмос» планирует менять направления своей деятельности, в том числе развивать суборбитальный туризм. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор по развитию бизнеса и коммерциализации госкорпорации Антон Жиганов.

По его словам, после 2019 года планируется осуществлять полеты туристов на орбиту. До этого в космос будут летать только регулярные экспедиции профессиональных космонавтов на МКС. Также он сообщил, что в течение ближайших десяти лет могут приостановиться государственные инвестиции в развитие «Роскосмоса», в связи с чем корпорация разрабатывает новые пути коммерциализации. Приток финансирования ожидается в том числе от космических туристов.

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Стоимость полета в настоящее время составляет приблизительно 35 миллионов долларов (более 2 миллиардов рублей), однако к началу туристических полетов эта цифра может измениться в большую или меньшую сторону, в зависимости от ценообразования в этой отрасли и потребностей рынка. В качестве одной из возможных дополнительных услуг для космических туристов Жиганов назвал выход в открытый космос.

По вопросу создания модели космического корабля для туристов он ответил следующее: «В России действительно есть компания, которая разрабатывает суборбитальный туристический корабль, она называется "Космокурс". Коллеги находятся сейчас на стадии разработки концепции, на стадии эскизного проекта. Я думаю, в начале следующего года мы уже посмотрим на предварительные результаты».

Ранее генеральный директор компании «Космокурс» Павел Пушкин рассказывал, что ориентировочная стоимость первого многоразового суборбитального корабля составит 200-250 тысяч долларов. Первые испытания планируется провести в 2018 году.

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