Иранского беженца арестовали за публичные домогательства к немецким детям

В немецком городе Эринген арестовали 63-летнего беженца из Ирана. Его обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера, жертвами которых стали две девятилетние девочки и семилетний мальчик. Об этом сообщает Breitbart.

По сведениям немецкого издания Bild, инцидент произошел в бассейне, пожилой мужчина в течение нескольких минут трогал гениталии мальчика. Дети сразу рассказали родителям о произошедшем, кроме того, несколько человек стали свидетелями приставаний. Сотрудники бассейна немедленно вызвали полицию.

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Это уже не первый случай сексуальных домогательств со стороны мигрантов в бассейнах Австрии и Германии. В этом году в Вене арестовали 42-летнего сирийца за приставание к 10-летней девочке. В 2016 году несколько девочек в возрасте 12-13 лет подверглись аналогичным домогательствам в немецкой федеральной земле Эссен и столице ФРГ Берлине.

В январе 2016-го власти немецкого города Борнхайм запретили беженцам-мусульманам посещать бассейн после того, как купальщицы пожаловались на сексуальные домогательства с их стороны.

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