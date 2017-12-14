Суд вынес приговор убившему человека ради Lexus бойцу ММА

Омский областной суд приговорил к 22 годам бывшего омоновца и бойца смешанного стиля (ММА) 29-летнего Серика Батталова за убийство владельца внедорожника Lexus. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Приговор вынесен на основании вердикта присяжных, которые признали молодого человека виновным в разбое и убийстве.

По данным следствия, 17 марта Батталов вместе со своим знакомым — 26-летним охранником ЧОП — приехали под видом покупателей к продавцу внедорожника Lexus GX460, которого нашли по объявлению на специализированном сайте. Под предлогом тест-драйва они предложили владельцу покататься и в безлюдном месте напали на него.

Потерпевший выбежал из автомобиля, но Батталов с приятелем догнали его и стали избивать. Когда автовладелец потерял сознание, его задушили буксировочным тросом. Тело преступники вывезли в лес, там облили бензином и сожгли, а останки закопали.

После этого Батталов и его сообщник передали Lexus знакомой, которая обещала за него после оформления документов 1,5 миллиона рублей. Но сделка сорвалась, потому что спортсмена задержали. Второй фигурант дела совершил суицид после убийства.

На момент совершения убийства спортсмен отбывал условный срок за причинение тяжкого вреда здоровью. В связи с этим гособвинитель просил суд зачесть ему предыдущую судимость.