Пенсионеры получат льготу по налогу на шесть соток

Все российские пенсионеры по старости должны получить льготы при уплате налога за землю. Об этом в четверг, 14 декабря, заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«В самое ближайшее время такое поручение обязательно дам правительству, чтобы правительство вместе с депутатами Государственной думы приняло решение, согласно которому все те льготные категории граждан, которые получали денежный вычет от 10 тысяч рублей [по налогу на землю], чтобы они получили льготу в натуральном выражении и чтобы не платили вообще за все эти шесть соток», — сказал он.

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Многие россияне уже имеют льготы по налогам за квартиры и дома, напомнил президент. «Пополнение этого списка за счет пенсионеров по старости будет логичным и справедливым, государство от этого не пострадает», — подчеркнул Путин.

Ранее глава государства заявил, что повышение пенсионного возраста в России возможно, однако это решение не будет принято внезапно. «Никакого окончательного решения пока не принято», — подчеркнул он и добавил, что изменения в любом случае не коснутся людей, которые уже вышли на пенсию.

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