Сборная России по хоккею обыграла Швецию

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в стартовом матч Кубка Первого канала. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве в четверг, 14 декабря, и завершилась со счетом 3:1. Шведы открыли счет на 10-й минуте после точного броска Фредрика Петтерссона. Спустя три минуты Сергей Калинин счет сравнял. Россияне вышли вперед за шесть минут до конца второго периода, отличился Вячеслав Войнов. В самом начале третьего периода большинство реализовал Никита Гусев и установил окончательный счет.

В следующем матче турнира подопечные Олега Знарка сыграют 16 декабря с командой Канады, а шведы в этот же день встретятся со сборной Южной Кореи.

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