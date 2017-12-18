Люди массово попили с вытянутых рук

В сети набирает популярность новый флешмоб Straight Arm Challenge, суть которого заключается в том, чтобы попробовать выпить ту или иную жидкость, держа емкость с ней на вытянутых руках над головой. Один из роликов опубликован в Facebook.

На кадрах видно, как сам автор и его подруга безуспешно пытаются залить себе в рот пиво, молоко, колу и даже жидкость для полоскания рта, обливаясь с головы до ног. Подборка завершается попыткой молодого человека выпить острый соус, после которой он долго не может придти в себя и протирает глаза.

С момента публикации видео уже набрало более 21 миллиона просмотров, около 80 тысяч репостов и 57 тысяч лайков.

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