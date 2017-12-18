Попавшего в Госдуму бобслеиста наказали за допинг на Олимпиаде в Сочи

Российский бобслеист Алексей Воевода, ныне являющийся депутатом Госдумы, пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
Причина — нарушение россиянином антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи. Решение было принято по итогам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб россиян с Игр в Сочи.
На Олимпиаде в Сочи Воевода завоевал золото в соревнованиях двоек и четверок во главе с Александром Зубковым. Эти медали были отобраны у россиян из-за дисквалификации Зубкова.
После ОИ-2014 Воевода не выступал в бобслее, а в 2016-м был избран в Госдуму.
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