Попавшего в Госдуму бобслеиста наказали за допинг на Олимпиаде в Сочи

Российский бобслеист Алексей Воевода, ныне являющийся депутатом Госдумы, пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

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Причина — нарушение россиянином антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи. Решение было принято по итогам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб россиян с Игр в Сочи.

На Олимпиаде в Сочи Воевода завоевал золото в соревнованиях двоек и четверок во главе с Александром Зубковым. Эти медали были отобраны у россиян из-за дисквалификации Зубкова.

После ОИ-2014 Воевода не выступал в бобслее, а в 2016-м был избран в Госдуму.

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