Матвиенко пристыдила Россию за примитивные матрешки

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко осталась недовольна ярмаркой российских товаров в центре Москвы, передает «Интерфакс».

По словам спикера, некоторую продукцию стыдно показывать иностранцам: «Я в воскресенье была на катке у ГУМа и проходила мимо этой ярмарки, там одни матрешки, невозможно. После выставки "Ладья" (выставка-ярмарка народных художественных промыслов — прим. "Ленты.ру") идешь мимо, все намалевано, не ручной работы, примитивно».

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что помимо матрешек в России много других региональных брендов. По словам Матвиенко, она собирается поручить сенаторам регистрацию и продвижение торговых марок своих регионов, сообщает ТАСС.

«Я дам поручение каждому сенатору в течение года зарегистрировать один региональный бренд, так как их двое (сенаторов от каждого региона — прим. «Ленты.ру»), то у нас по два бренда от каждого региона», — сказала Матвиенко.

Она возмутилась, что многие известные российские бренды остаются незарегистрированными. Она привела в пример кубачинское серебро, палехские шкатулки и дымковские игрушки. Если каждый сенатор зарегистрирует по одному наименованию, в России появится 340 брендов.

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк отметил, что ярмарка у ГУМа — частная, однако ведомство готово оказать содействие в ее наполнении качественными товарами, сообщила «Вечерняя Москва».

Совет по вопросам интеллектуальной собственности в 2013 году рекомендовал региональным властям создать систему продвижения территориальных брендов, напомнила Матвиенко. Количество заявок на регистрацию региональных торговых марок в 2017 году выросло почти на 40 процентов по сравнению с 2016-м, однако из более чем трети регионов за последние несколько лет не поступило ни одной заявки.

По оценкам, которые привела спикер Совфеда, товары с зарегистрированным наименованием места происхождения принесут регионам не менее 500 миллиардов рублей в ближайшие восемь лет.

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