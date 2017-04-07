Спрос на товары российского производства вырос в полтора раза

Россияне стали чаще покупать отечественные товары в интернете, особенно это касается бытовой техники. Такие выводы сделал в своем исследовании сервис сравнения товаров и цен Price.ru, результаты которого имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики прайс-агрегатора оценивали активность пользователей за февраль 2017 года по отношению к февралю 2016-го. Количество поисковых запросов, связанных с российскими марками, увеличилось в среднем в полтора раза, говорится в исследовании.

Так, по данным аналитиков, наибольший прирост по числу запросов пришелся на наручные часы бренда «Заря» — 68 процентов. Также заметно вырос интерес к домашней технике российского производства. Лидером здесь стал красноярский завод холодильников «Бирюса». Спрос на морозилки «Бирюса» вырос на 50 процентов, на холодильники — на 33 процента.

Стабильно растет спрос на мультиварки «Добрыня, чье производство также располагается в Сибири (41 процент), и газовые плиты «Дарина» из Пермского края — 24 процента. Импортозамещение наблюдается и в спросе на стиральные машины. Так, российские покупатели отдают предпочтение брендам «Атлант» и «Белоснежка». Спрос вырос на 32 и 30 процентов соответственно.

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В сегменте автотоваров среди российских марок лидирует «Кама». Шинами татарского бренда интересуются на 19 процентов чаще, чем в прошлом году. Значительный прирост запросов наблюдается на электробритвы «Бердск» — 34 процента.

«В 2017 году цена играет решающую роль во время покупки, — говорит управляющий директор Price.ru Елена Суховей. — Вещи, сделанные в России, стоят на 15-20 процентов дешевле импортных аналогов». Эти выводы основаны на анализе запросов сервиса, который агрегирует 23 миллиона товаров со всего интернета.

Второй фактор роста популярности российских товаров, по словам Суховей — доверие к отечественным производителям в сравнении с бесчисленными китайскими брендами. «Возьмем электробритвы "Бердск". Их средняя стоимость по рынку — 800 рублей. В той же ценовой категории приборы для бритья Supra, но они недолговечные, китайские, а Бердский электромеханический завод обслуживает русскую авиацию и космическую отрасль. Вот и выходит, что качество товаров гораздо выше», — отметила представитель сервиса.

В конце минувшего года сервис провел исследование покупательских предпочтений россиян. Самыми популярными категориями товаров оказались парфюмерия, мелкая бытовая техника и различные электронные гаджеты.