Падение самолета в аэропорту Нарьян-Мара попало на видео

Hue / Telegram

В сети появилось видео, на котором запечатлено падение легкомоторного самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара. Кадры опубликовал Telegram-канал Hue. Инцидент произошел утром во вторник, 19 декабря.

На борту воздушного судна находились 13 человек, в их числе сотрудники управления МВД по Ненецкому автономному округу и глава департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Сергей Андриянов. По последним данным, которые приводит ТАСС, погибли четыре человека. Среди них, по информации окружной администрации, две женщины и пятилетний ребенок.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц»).

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