В крушении самолета в Нарьян-Маре погиб факелоносец Олимпиады

Одним из погибших в результате крушения самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара оказался 58-летний бригадир оленеводческой бригады и факелоносец Олимпиады-2014 Игорь Ледков. Он скончался в больнице, сообщил РИА Новости начальник отдела спорта и туризма департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа Игорь Шевелев.

Он отметил, что Ледков работал в оленеводческой бригаде колхоза поселка Красное.

Известно, что кроме него, в катастрофе погибли женщина 1987 года рождения и четырехлетний ребенок, который был отправлен родителями к родственникам в поселок Харута.

К остальным пострадавшим экстренно прибыла бригада врачей из Архангельска. По данным агентства, они в тяжелом состоянии, но при необходимости транспортабельных больных отвезут в Санкт-Петербург, для этого готовы борты МЧС.

Самолет Ан-2, выполнявший рейс по маршруту город Нарьян-Мар — поселок Харута, потерпел крушение в аэропорту Нарьян-Мара утром во вторник, 19 декабря. На борту находились два члена экипажа и 11 пассажиров. 20 декабря объявлено в регионе днем траура.