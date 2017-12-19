США уличили в попустительстве наркобаронам из «Хезболлы»

Администрация бывшего президента США Барака Обамы закрыла расследование по контрабанде наркотиков движением «Хезболла». Об этом сообщает New York Post.

По сведениям издания, это было сделано для того, чтобы Иран не отказался от ядерной сделки.

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Кампания «Проект Кассандра» была начата в 2008 году после того, как были обнаружены доказательства того, что «Хезболла», поддерживаемая Ираном, занимается торговлей наркотиками и оружием, отмыванием денег, а также совершает другие преступные действия.

В год движение получало от этого около миллиарда долларов.

Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками работали над этим делом около десяти лет, в результате чего удалось раскрыть информаторов и операции, составить карту сетей движения, а также схему отмывания денег.

Однако администрация бывшего американского лидера решила закрыть это дело, чтобы Тегеран не отказался от ядерной сделки. В частности, американские власти не давали дополнительного финансирования, отклоняли запросы о возбуждении дел в отношении подозреваемых.

Соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома было достигнуто Исламской Республикой и шестеркой международных посредников 14 июля 2015 года. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

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