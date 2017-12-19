Петербургский пенсионер отнял у неизвестного взрывчатку на автобусной остановке

В Санкт-Петербурге на автобусной остановке 59-летний пенсионер отобрал у незнакомца самодельное взрывное устройство и отнес его в полицию, пишет «Фонтанка.ру» во вторник, 19 декабря.

Как оказалось, это было зажигательное устройство электрического типа, содержащее 20 граммов пороха.

Взрывоопасный предмет отправлен на экспертизу.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 17 декабря, на остановке у перекрестка Парашютной улицы и Серебристого бульвара. Данные владельца взрывчатки не уточняются.

Ранее сообщалось, что 17 декабря семеро участников ячейки террористической группировки «Исламское государство» планировали взорвать Казанский собор Санкт-Петербурга. Все они накануне были задержаны сотрудника ФСБ. Опубликовано видео операции спецслужб, на котором один из фигурантов сознался в изготовлении взрывчатки.

12 декабря глава ФСБ Александр Бортников рассказал, что его подчиненные пресекли деятельность группы выходцев из Центральной Азии, планировавшей провести теракты на новогодних праздниках и во время выборов президента.

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