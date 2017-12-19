Названо число осужденных в России шпионов

В России за пять лет осуждены 137 кадровых разведчиков иностранных спецслужб и их агентов. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал директор ФСБ Александр Бортников.

«Иностранные спецслужбы по-прежнему стремятся проникнуть во все сферы деятельности нашего государства. Естественно, это встречает решительный отпор со стороны контрразведчиков», — отметил он.

По его словам, в России также прекращена работа 120 зарубежных и международных неправительственных организаций, ставших инструментами иностранного разведсообщества.

Известны случаи вынесения приговоров по обвинению в шпионаже в отношении граждан прибалтийских государств. Так, в апреле 2016 года в России был осужден гражданин Литвы Арстидас Тамошайтис. Он получил 12 лет лишения свободы за шпионаж. Материалы дела не зачитывались, так как они находились под грифом «секретно».

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