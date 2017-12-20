Биатлонистка сменила Россию на Корею и затосковала

Российская биатлонистка Анна Фролина, выступающая за Южную Корею, рассказала о скребущих на душе кошках после недопуска сборной России до зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Слова спортсменки приводит «Матч ТВ».

«Странно сложились обстоятельства. Никогда не любила жалость и сочувствие, хоть к себе, хоть к другим. Но теперь вообще не понимаю, как это — без флага? И на себя примеряю: тоже ведь выступаю под флагом новой страны… Это не одно и то же, но во мне как-то перекликается. Кошки поскребывают на душе, хоть и ясная, в общем, ситуация», — отметила Фролина.

33-летняя спортсменка также вспомнила о том, как в 2016 году перешла в сборную Южной Кореи. «Они искали опытных спортсменов высокого уровня, у которых был перерыв в карьере. Вышли сначала на Настю Кузьмину, она как раз в декрет уходила. Настя отказалась, и тогда они попросили ее порекомендовать кого-то. Настя посоветовала меня», — рассказала биатлонистка.

Фролина под девичьей фамилией Булыгина выступала за сборную России на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. В 2009-м она в составе российской команды выиграла золотую медаль в эстафетной гонке на чемпионате мира, который проходил в Пхенчхане.

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