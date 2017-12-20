Птахин враг обеспечит молодежь одеждой

Рэп-исполнитель Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) 21 декабря откроет в Москве магазин одежды под его собственным брендом Lu Gang. Об этом артист сообщил в Inastagram
Когда одежда бренда #lugang только вышла на рынок, мы совершенно незаслуженно обделили наших дорогих девушек. Если кто помнит (а помнят все 😎), вышла только мужская линия! Однако мы давным-давно исправились. Девушки, мы вас очень любим. Гуф вас любит 😍 Присоединяйтесь к банде) Розовая футболка – это для вас 🔝На ней так и написано: join lugang – присоединяйся. 💵 Цена: 1500 Р. 📱 Закажи в WhatsApp: +7(925)-822-86-15 #lugang #clothing #moscow #style
Свою марку одежды Гуф запустил в августе 2017 года, под ней выпускаются как мужские, так и женские вещи. Пока одежду можно было купить только в интернет-магазине. По словам исполнителя, особой популярностью пользуются свитшоты с надписью I`m tired of this city, but this city is on my back («Я устал от этого города, но этот город на моей спине») и стилизованным московским горизонтом с силуэтами Кремля и высотных зданий.
Гуф — российский рэп-исполнитель, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation».
Осенью 2017 года у Гуфа возник конфликт с рэпером Птахой (Давидом Нуриевым), который также был участником CENTR. Птаха вызвал Гуфа на баттл, за участие в котором Долматов потребовал 2 миллиона рублей.
Организатор рэп-дуэлей Versus Battle Александр Тимарцев по прозвищу Ресторатор согласился заплатить эти деньги. Ожидается, что баттл состоится в январе 2018 года.