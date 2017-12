Птахин враг обеспечит молодежь одеждой

Рэп-исполнитель Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) 21 декабря откроет в Москве магазин одежды под его собственным брендом Lu Gang. Об этом артист сообщил в Inastagram

Свою марку одежды Гуф запустил в августе 2017 года, под ней выпускаются как мужские, так и женские вещи. Пока одежду можно было купить только в интернет-магазине. По словам исполнителя, особой популярностью пользуются свитшоты с надписью I`m tired of this city, but this city is on my back («Я устал от этого города, но этот город на моей спине») и стилизованным московским горизонтом с силуэтами Кремля и высотных зданий.

Гуф — российский рэп-исполнитель, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation».

Осенью 2017 года у Гуфа возник конфликт с рэпером Птахой (Давидом Нуриевым), который также был участником CENTR. Птаха вызвал Гуфа на баттл, за участие в котором Долматов потребовал 2 миллиона рублей.

Организатор рэп-дуэлей Versus Battle Александр Тимарцев по прозвищу Ресторатор согласился заплатить эти деньги. Ожидается, что баттл состоится в январе 2018 года.

