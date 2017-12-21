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Женоненавистник повесил на своей гостинице табличку «Женщин тут не ждут»

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На дверях гостевого дома в британском городе Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, появилась табличка «Женщин тут не ждут» (Women Are Not Welcome). Об этом сообщает издание Hull Daily Mail.

«Могу делать, что мне нравится, — заявил владелец гостевого дома 53-летний Джон Диксон Харт (John Dixon Hart). — Уверен, что если бы там было написано "Женщинам вход воспрещен", это было бы незаконно. А "Женщин тут не ждут" писать можно».

Харт признает, что у него старомодные взгляды. «Терезе Мэй, нашему премьер-министру, место на кухне перед раковиной, что она понимает, — говорит он. — Не выношу всех этих суфражисток и последовательниц Панхерст. Ненавижу сам факт, что женщины голосуют» (Эммелин Панкхерст — лидер британского движения за права женщин в конце XIX — начале XX века — прим. «Ленты.ру»).

По словам Харта, он недолюбливает женщин, избегает на них смотреть и старается не разговаривать. «Полагаю, они могут немного водить автомобиль, но не очень хорошо, — говорит он. — У них в голове ветер, думают о миллионе вещей одновременно».

Содержание таблички на двери регулярно меняется. Раньше там было написано «Мотель Бейтс» — так называется американский сериал с элементами триллера, начинающийся с убийства бывшего владельца гостиницы.

«У меня замечательное заведение, — утверждает Харт. — Стараюсь изо всех сил. Правда, вечером много пью, но днем — никогда». По его словам, идея таблички про женщин пришла ему спьяну, но он все равно ей очень гордится.

Летом Харта оштрафовали на семь тысяч фунтов стерлингов за недостоверную рекламу. Он утверждал, что его гостевому дому присвоено четыре звездочки, хотя на самом деле это не так. The Telegraph сообщает, что гости жаловались на пятна крови на стенах, горы мышиного помета, сырость и слизняков, гнездящихся в полотенцах. Харт объяснял их недовольство нереалистичными ожиданиями, которые сформировались на почве увлечения реалити-шоу по ТВ.

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