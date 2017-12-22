Индиец сжег возлюбленную за отказ выходить замуж

Полиция индийского города Хайдарабад арестовала 28-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей возлюбленной. Об этом сообщает BBC News.

25-летняя Сандхья Рани направлялась домой, когда на нее напал бывший коллега Картхик Ванга. По словам очевидцев, во время ссоры мужчина облил ее керосином и поджег. Прохожие поспешили на помощь женщине и вызвали скорую, но она скончалась по дороге в больницу.

Знакомые Рани рассказали, что Ванга в течение двух лет уговаривал девушку выйти за него замуж, однако всегда получал отказ.

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Насилие в отношении женщин остается одной из самых актуальных проблем в Индии. В 2013 году власти страны под влиянием общественности ужесточили наказание за преступления такого рода. Широкое освещение этой проблемы как в местной, так и в мировой прессе началось после смерти 23-летней студентки, которую в декабре 2012 года изнасиловали шесть мужчин в автобусе в Дели. Жертва впоследствии скончалась от тяжелейших травм.

Из шестерых преступников, которых обвинили в нападении на студентку, один покончил с собой в тюрьме, четверых приговорили к смертной казни, а еще один получил максимальный срок для несовершеннолетнего — три года тюрьмы. Тем не менее, несмотря на суровый приговор, количество подобных преступлений не сокращается.

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