В Москве состоялось заседание комитета по подготовке ЯМЭФ-2018

В Москве состоялось заключительное заседание программного комитета по подготовке четвертого Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ-2018). Мероприятие должно пройти в республике Крым 19-21 апреля 2018 года, передает корреспондент «Ленты.ру» с заседания.

В работе комитета приняли участие представители государственных организаций, заинтересованных в проведении форума, предприниматели, члены общественных организаций. В частности, перед собравшимися выступили премьер-министр республики Крым Сергей Аксенов, уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов, советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко, сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров (является также главой фонда ЯМЭФ), вице-президент ТПП РФ Владимир Дмитриев.

По словам Сергея Аксенова, в следующем году в работе форума примут участие делегации из 60 стран мира, среди которых Австрия и Германия. При этом глава республики Крым подчеркнул значимость для мероприятия приезда сирийской делегации. Премьер-министр Крыма также поблагодарил за содействие в подготовке форума Администрацию президента РФ и «Росконгресс».

По словам Андрея Назарова, в 2017 в рамках форума были проведены более чем 20 тематических сессий, по результатам которых было подписано несколько реальных инвестиционных соглашений, а также начались процессы в области изменения законодательства, для того, чтобы ликвидировать проблемы предпринимателей, обсуждавшиеся на форуме. В следующем году, по словам Назарова, «планку снижать не планируется». Он также отметил значимость визита в Ялту сирийской делегации, так как, по его словам, на Ближнем Востоке сейчас ожидается «большая работа», по восстановлению экономики, разоренной войной. России планирует принять в ней значительное участие. В этой связи Назаров также подчеркнул значимость политических панелей, которые будут включены в повестку ЯМЭФ-2018.

По словам Бориса Титова, форум уже является заметным событием в экономической жизни России и с каждым годом становится все интереснее. Отдельно он отметил развитие макроэкономической повестки мероприятия. По его словам, особенный интерес к ЯМЭФ-2018 проявляют китайские компании. В частности, на площадке ожидается визит большой делегации крупной машиностроительной компании «Синомах». Титов также подчеркнул, что форум будет первым крупным мероприятием после президентских выборов и организаторы ожидает, что площадку посетит первое лицо государства.

В свою очередь Герман Клименко, отметил важность того, что в рамках ЯМЭФ-2018 будут обсуждать вопросы развития интернета, так как цифровая экономика может стать новым драйвером развития России.