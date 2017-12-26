Американец избил выдавший ему слишком много денег банкомат

Американец Майкл Джозеф Алексик избил банкомат за то, что тот выдал ему слишком крупную сумму денег, сообщил в понедельник, 25 декабря телеканал 9news.

Инцидент произошел в штате Флорида в конце прошлого месяца, но найти 23-летнего вандала удалось только в минувшую пятницу. Сотрудники банка рассказали полиции, что на записи камер видеонаблюдения, установленных в отделении, видно, как молодой человек бьет кулаком по сенсорному экрану банкомата. Ущерб был оценен в пять тысяч долларов.

Нарушитель порядка раскаялся и сам позвонил в банк, сообщив, что поколотил машину за то, что она выдала ему больше денег, чем требовалось, и он не знал, что делать. Он извинился и сказал, что спешил на работу и потерял контроль над собой.

Сотрудники связались с полицейским управлением, и теперь Алексик заключен под стражу.

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