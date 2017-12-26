Фанат «Реала» расстроился из-за поражения и решил сжечь собственный дом

Болельщик мадридского «Реала» из Румынии решил сжечь собственный дом после поражения его команды в матче с «Барселоной». Об этом сообщает телеканал Digi24.

Случай произошел в городе Арад. 70-летний житель этого населенного пункта заперся в своем доме и бросил в огонь баллончик с жидкостью для розжига. Женщина, которая ухаживала за мужчиной, увидела валящий из постройки черный дым и бросилась на помощь, однако не смогла попасть внутрь.

Она обратилась за помощью к членам семьи, вместе им удалось выломать дверь и вывести мужчину из огня. Позже к дому прибыли пожарные, которые ликвидировали очаг возгорания.

Мужчина признался, что хотел погибнуть в огне, поскольку не желал больше видеть подобной «покорности» от сливочных. Он добавил, что не жалеет о содеянном.

Против болельщика «Реала» будет возбуждено уголовное дело, также вероятно, что его отправят на психиатрическую экспертизу.

Встреча прошла в субботу, 23 декабря, в Мадриде и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Барселоны». Благодаря этой победе сине-гранатовые оторвались от «Реала» на 14 очков в таблице чемпионата Испании. В активе каталонцев 45 очков, сливочные набрали 31 балл и имеют одну игру в запасе.

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