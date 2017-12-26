ЦИК начал сотрудничество с компанией «ПРОТЕК»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России и фармацевтическая компания «ПРОТЕК» подписали соглашение о взаимодействии по вопросам информирования граждан о выборах президента России 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома во вторник, 26 декабря.

Документ предполагает взаимодействие сторон по вопросам информирования избирателей о сроках и порядке совершения голосования, распространение печатных и аудиовизуальных материалов о ходе подготовки и проведения выборов главы государства, а также сроках и порядке голосования.

«Ранее мы подписали соглашение с Торгово-промышленной палатой России и готовы сотрудничать по вопросам информирования граждан о выборах с любыми другими компаниями», — отметила председатель ЦИК Элла Памфилова. Президент ГК «ПРОТЕК» Вадим Музяев добавил, что компания считает возможным сделать все необходимое, чтобы помочь проинформировать россиян о предстоящих выборах.

В структуру «ПРОТЕК» входят более трех тысяч аптек.

Президентские выборы состоятся в России 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря, документы в Центризбирком необходимо подать до 7 января. Желание побороться за пост главы государства уже изъявили депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Действующий президент Владимир Путин объявил о вступлении в президентскую гонку 6 декабря.

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