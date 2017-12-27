Глава украинского футбола объяснил отказ ехать на ЧМ-2018

Глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко не поедет на чемпионат мира-2018 в России из соображений морали. Об этом сообщает FootballHub.

«Ни в коем случае не поеду на чемпионат мира в Россию. Хотя у меня сложная ситуация, ведь я являюсь членом дисциплинарного комитета ФИФА. Там мне необходимо находиться как члену дисциплинарного комитета. Но я по уважительным причинам не могу быть там. У меня есть моральное внутреннее решение, и я его не переступлю», — сказал Павелко.

Функционер отметил, что в этой ситуации замешан не только спорт. «Если бы мы вышли на чемпионат мира в России, то это была бы отдельная история. К сожалению, это была бы не чисто футбольная ситуация», — добавил он.

Украинцы не смогли пробиться на чемпионат мира. 9 октября подопечные Андрея Шевченко проиграли хорватам в заключительном матче отборочного турнира со счетом 0:2. Команда заняла третье место в группе I и не смогла попасть даже в стыковые матчи.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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