Конькобежка Фаткулина рассказала о поливании России грязью на заседании МОК

Российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала о том, как страну поливали грязью на заседании дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК). Ее слова приводит «Советский спорт».

«Выступали адвокаты МОК, которые обвинили нас в нарушении антидопинговых правил, говорили, что в России грязный спорт и вообще поливали нас и нашу страну грязью. Говорили, что даже если у наших спортсменов чистые пробы, все равно мы замешаны в сговоре, что мы виноваты в подмене проб», — сказала Фаткулина.

По словам спортсменки, никто с ней не разговаривал. «За нас говорили наши адвокаты. Члены комиссии говорили, у кого какие нарушения. У кого-то были царапины на пробирках. У меня царапин не обнаружили... Каждый говорил, что он невиновен, и задавал логичный вопрос, за что его так наказали? Нас выслушали и все», — добавила она.

В ноябре МОК пожизненно отстранил российских конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александра Румянцева от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время Игр в Сочи. В общей сложности российская сборная потеряла 12 медалей домашних Игр и первое место в общекомандном зачете.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане. На соревнования смогут попасть только спортсмены, доказавшие свою непричастность к государственной системе сокрытия положительных допинг-проб.

Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля.

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