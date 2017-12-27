Сибирских лесников наказали за бюрократические издевательства

Сотрудников Знаменского лесничества Омской области оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за незаконные требования документов от людей, покупающих у них дрова. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

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«Желающие получить древесину для отопления жилья должны были взять у органа местного самоуправления справки об использовании отопления и документы, подтверждающие государственную регистрацию права либо ограничения (обременения) права на жилое помещение», — отмечено в тексте.

Однако все эти документы лесники должны собирать сами, отметили в прокуратуре. В отношении сотрудников Знаменского лесничества было заведено административное дело об истребовании документов или платы, не предусмотренных регламентами.

Отмечается, что потерпевшими от действий лесников стали около 680 местных жителей, обратившихся к ним за дровами.

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