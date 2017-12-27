Дипломаты призвали Запад не повторять ошибок Наполеона

Посольство России в ЮАР призвало западных политиков не повторять ошибки Наполеона. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте российской дипмиссии.

«26 декабря 1812 года территория Российской империи была полностью освобождена от вторжения наполеоновской армии — очередное вторжение Запада в Россию привело к полному поражению агрессоров», — отмечается в сообщении. При этом к посту прикреплены два хештэга «Учите историю» и «Не быть обреченными повторять те же ошибки». (#LearnHistory и #NotToBeDoomedRepeatingSameMistakes).

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29 марта министр культуры России Владимир Мединский выступил с идеей организовать для французов и других иностранцев туры по местам Бородинского сражения — крупнейшей битвы Отечественной войны 1812 года между русской армией под командованием генерала Михаила Кутузова и французской армией императора Наполеона I Бонапарта.

В ноябре 2014 года президент России Владимир Путин на открытии памятника Александру I заявил, что победа в войне с Наполеоном, которая стала мировым триумфом России. «Именно российский император стоял у истоков тогдашней системы европейской, международной безопасности, и она была вполне адекватна тому времени», — сказал Путин. Он добавил, что именно тогда был достигнут баланс, построенный не только на взаимном уважении государственных интересов, но и на моральных ценностях.

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