Запущенный Россией ангольский спутник вышел на связь

Специалисты РКК «Энергия» установили связь с вышедшим из строя спутником AngoSat-1, с него получена телеметрия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Предварительной причиной поломки спутника называлось короткое замыкание в шине, отвечающей за питание аппарата. Как отмечало РИА Новости, специально для AngoSat-1 было разработано новое приборное оборудование, ранее не производившееся и не испытывавшееся на других космических аппаратах. Обычно применяют только испытанное в космосе оборудование.

Пуск AngoSat-1 состоялся 26 декабря в 22:00 по московскому времени с использованием ракетно-космического комплекса «Зенит-М», расположенного на космодроме Байконур (Казахстан). В качестве верхней ступени украинской ракеты «Зенит-2SБ» использовался российский разгонный блок «Фрегат-СБ». Оператором старта выступила S7 Space — единственная российская частная компания, предоставляющая космические пусковые услуги.

Ракета и разгонный блок успешно вывели AngoSat-1 на целевую орбиту. После отделения от разгонника спутник один раз вышел на связь, в дальнейшем телеметрия с аппарата перестала поступать. Как сообщали специалисты, скорее всего, он будет признан неработоспособным.

Создание спутника проходило в рамках контракта, заключенного в 2009 году между «Роскосмосом» и правительством Анголы при посредничестве «Рособоронэкспорта». AngoSat-1 застрахован в «СОГАЗе» и «ВТБ Страховании» на 121 миллион долларов.

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