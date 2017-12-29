Архсовет Москвы посоветовал дарить мастурбаторы

Сайт Архитектурного совета Москвы разместил статью-гид по новогодним подаркам. Одним из пунктов стал мастурбатор Tenga 3D Module. Позже эту часть текста удалили, скриншот имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«18+ подарок, который вполне можно преподнести и себе любимому, порадует фактурным "фасадом" и подарит незабываемые ощущения», — отмечалось в пояснении к девайсу. На сайте также указывалась цена устройства.

В числе других предложений Архсовета — игрушки из дерева, шелковые платки, толстовки, футболки, раскраски, книги и другие предметы архитектурно-строительной тематики.

Архсовет Москвы начал работать с 2013 года при столичном комитете по архитектуре и градостроительству как постоянный коллегиальный и совещательный орган. Одна из основных задач — рассматривать и оценивать проекты, которые готовятся к осуществлению в городе, к примеру, проекты ландшафтной архитектуры, городского дизайна, монументального искусства, рекламного оформления и другие.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!